Ein neues Geschäft hat in Güstrow am Pferdemarkt eröffnet. Seit Mitte September sind der Umbau und die Einrichtungen abgeschlossen. Mit der Firma Tempton zieht ein Personaldienstleister in die Räume ein. Diana Eichler leitet die Geschäftsstelle des Unternehmens.

„Wir bieten Personallösungen für verschiedene Branchen an“, sagt Eichler. Das bedeutet: Menschen, die Arbeit suchen, werden über Tempton mit Kunden in Kontakt gebracht, die Personal und Arbeitskräfte suchen. Die Kunden kommen aus verschiedenen Bereichen: Lagerlogistik, Handwerk, Gewerbe, technische oder medizinische Unternehmen.

So findet Tempton passende Jobs für Kunden

„Wir verleihen unsere Mitarbeiter an die Kunden, zum Beispiel einen Handwerker, und stellen die Arbeitsstunden dann in Rechnung“, erklärt Eichler. Bisher sind es 20 Mitarbeiter aus Güstrow und Umgebung, die bereits mit Tempton zusammenarbeiten. Tempton hat insgesamt rund 200 Niederlassungen bundesweit und betreut rund 9500 Mitarbeiter.

Durch alle Altersschichten hinweg suchen Menschen über den Dienstleister neue Arbeit. „Wir schreiben auch selbst Stellen aus, die Kunden anbieten, oder wir suchen ganz konkret mit Blick auf die Qualifikation des Mitarbeiters eine passende Stelle aus“, erklärt Eichler.

Dabei ist auch flexible Zeitarbeit möglich. „Die Suche nach Arbeitskraft bei den Unternehmen ist größer geworden, durch den Fachkräftemangel. Auch wollen sich viele nach den Krisen in den vergangenen Jahren größer aufstellen und suchen Unterstützung“, so die Büroleiterin.

Deshalb kam Tempton nach Güstrow

Diana Eichler hat bereits fünf Jahre in der Rostocker Niederlassung des Unternehmens gearbeitet und dort mit vielen Kunden aus der Güstrower Region zu tun. „Dann dachten wir uns: Warum eröffnen wir nicht auch eine Stelle direkt in Güstrow, um besser auf die Arbeitssuchenden in der Region eingehen zu können“, so Eichler. Dann seien auch die Anfahrtswege nicht so weit und man würde bei den Arbeitgebern in der Region bekannter werden. „Und Güstrow ist so eine schöne Stadt. Viele Menschen schauen bereits bei mir ins Büro hinein, weil sie interessiert sind, was wir hier so machen“, sagt sie.

Güstrows Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) freut sich über die Unternehmensansiedlung. „Sie ist ein weiteres Zeichen zur Änderung der Innenstadtfunktion vom reinen Einkaufszentrum zu einem Dienstleistungszentrum. Jede genutzte Fläche bringt Leben in die Altstadt“, heißt es aus dem Rathaus.