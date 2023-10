Ein 47-Jähriger ist nach einem Streit in Güstrow schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen einen 38-Jährigen werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach sollen sich am Dienstagabend mehrere Menschen in einer Wohnung getroffen und Alkohol getrunken haben. Der Tatverdächtige soll dazugestoßen sein und es soll zu einem Streit und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der 47-Jährige verletzt wurde. Alle Beteiligten waren laut Polizei betrunken.