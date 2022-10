Stormtrooper und Darth Vader wollen Kindern in Güstrow mehr Spaß am Lesen vermitteln. Foto: German Garrison der 501st Legion/Archiv up-down up-down Uwe-Johnson-Bibliothek Güstrow Star-Wars-Helden kämpfen für die Freude am Lesen Von Timo Weber | 05.10.2022, 14:53 Uhr

Was haben denn bitte Luke Skywalker, Yoda oder Grogu mit Kinderlesungen zu tun? In Güstrow sehr viel! Bereits zum fünften Mal ziehen Helden aus Star Wars in die Uwe-Johnson-Bibliothek ein.