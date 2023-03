Arnold Fuchs (M.) bei seinem jüngsten Besuch in Tansania, hier mit Sabine Winkler (r.), Projektbetreuerin in der Same Diözese, sowie Michael Mngara, Projektleiter in der Partnergemeinde Mtii (l.). Arnold Fuchs bekam in Mtii diesen weißen Umhang, weil er als Kirchenältester in der Domgemeinde wiedergewählt wurde.

Foto: privat up-down up-down