Foto: Georg Scharnweber Tag der Städtebauförderung Bauminister Christian Pegel besucht Rostock und Güstrow Von Frank Liebetanz | 10.05.2023, 06:37 Uhr

In Rostock eröffnet Bauminister Christian Pegel (SPD) am Tag der Städtebauförderung ein Straßenfest, in Güstrow übergibt er einen Bescheid zum Marktplatz-Umbau.