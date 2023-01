Am 19. Februar liest Jan Hegenberg in Güstrow aus seinem Buch „Weltuntergang fällt aus“. Symbolfoto: pixabay/congerdesign up-down up-down Das Studio Zwei Spiegel-Bestseller-Autor Jan Hegenberg liest in Güstrow Von Aline Farbacher | 04.01.2023, 08:52 Uhr

Am 19. Februar gibt Jan Hegenberg Einblicke in eine Welt im Jahr 2040, die er in seinem Buch „Weltuntergang fällt aus“ beschreibt.