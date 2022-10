Oben im Turm ist kein lautes Ticken mehr zu hören: Uhr der Lohmener Kirche ist kaputt. Foto: Margitta True up-down up-down Kirchturmuhr in Lohmen Gemeinsamer Spendenaufruf für Reparatur von technischem Denkmal Von Margitta True | 05.10.2022, 15:10 Uhr

Die Zeit sei nicht stehengeblieben in Lohmen, wird in dem Spendenaufruf aus der Gemeinde versichert. Vielmehr die Uhr am Turm der Dorfkirche. Sie muss repariert werden. Dafür wird jetzt Geld gesammelt.