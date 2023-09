Die aktuelle Sanierung des Güstrower Marktes hat in der Vergangenheit viel Unmut, Kritik und Unverständnis erzeugt. Dabei geht es besonders um die zusätzliche Belastung für die Händler und Gastronomen. Damit mehr Transparenz in das Projekt kommt und die Bürger sowie Anlieger ihre Wünsche und Ideen äußern können, veranstaltet die SPD-Fraktion am Dienstag, 19. September, einen Themenabend im Rathaus.

Los geht es um 18.30 Uhr im Stadtvertretersaal. Das Ziel: „An diesem Abend wollen wir uns zur begonnenen Sanierung austauschen und nach Möglichkeiten suchen, diese wichtige Baumaßnahme für die historische Altstadt Güstrows möglichst effektiv und transparent umzusetzen“, erklärt SPD-Fraktionschef Hans-Georg Kleinschmidt.

Bürger äußerten Zweifel und Kritik

Was stört die Bürger? „Es gab nach dem Baustart Zweifel und Kritik zu der vor Ort wahrgenommenen Leistungsfähigkeit, wegen der wenigen Arbeiter oder der Technik“, sagt Kleinschmidt. Auch die nicht nachvollziehbaren Einfriedungen von Baustelleneinrichtungen und Containerplätzen sorgten für Missmut.

„Leider erfolgte die Kommunikation im Vorfeld der Eröffnung des Baugeschehens durch die Verwaltung sehr spät und viele Betroffene konnten daran nicht teilhaben“, erklärt Kleinschmidt. Die Gastronomen und Einzelhändler brauchen konkrete Zeitfenster und eine möglichst kurze, gut abgestimmte Bautätigkeit für die geplanten Abschnitte.