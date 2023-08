Erweiterung der Büros Sparkasse am Güstrower Distelberg wird umgebaut und modernisiert Von Toni Cebulla | 29.08.2023, 17:58 Uhr Bauzäune, Container und Baumaterial stehen vor dem Eingang der Ostsee-Sparkasse in Güstrow. Hier wird gebaut. Foto: Toni Cebulla up-down up-down

Die Filiale der Ostseesparkasse in der Lindenallee in Güstrow ist geschlossen. Sie wird im Innenbereich umgebaut. Was erwartet die Besucher dort?