Simone Solga kommt gebürtig aus Gera. Foto: Smetek Reichenbach up-down up-down Kabarett in Güstrow Simone Solga bietet Spaß in schweren Zeiten Von Nicolas Bahr | 24.10.2022, 09:54 Uhr

„Ihr mich auch“, denkt sich Kabarettistin Simone Solga in ihrem neuen Programm. Damit will sie den Spaß in schweren Zeiten bald auch nach Güstrow bringen.