Der Ginkgo-Baum hat seinen Platz in der Grünanlage der neuen Senioren-Wohnanlage in Güstrow gefunden Foto: Sieglinde Seidel up-down up-down DRK investiert am Tolstoiweg Neue Senioren-Wohnanlage in Güstrow als Alternative zum Pflegeheim Von Sieglinde Seidel | 21.05.2023, 10:00 Uhr

Wenn das Leben in den eigenen vier Wänden allein nicht mehr machbar ist, muss es nicht immer gleich ein Platz im Pflegeheim sein. Eine Alternative sind Senioren-Wohnanlagen. Eine solche baut das DRK am Tolstoiweg in Güstrow. Ein Besuch vor Ort.