Die Senioren der Diakonie-Tagespflege in Güstrow tauschen sich über bekannte und unbekannte Osterbräuche aus. FOTO: Juliane Brettmann Ostern in der Tagespflege Senioren der Diakonie in Güstrow und Schwaan genießen Osterbrunch Von Christina Köhn | 15.04.2022, 08:52 Uhr

An den Tagen vor Karfreitag wurde in Güstrow und Schwaan in den Tagespflegen der Diakonie ordentlich aufgetafelt.