Karina Ihde erklärt Leni Raffel und John Bernitt die ersten Bewegungen für den Brustschwimmstil. Foto: Milad Khoshdel

Schwimmkurs des DRK Kita-Kinder bereiten sich in der Oase in Güstrow auf das Seepferdchen vor Von Milad Khoshdel | 31.03.2023, 17:43 Uhr

Seit 17 Jahren bietet das Deutsche Rote Kreuz Kitas und Vorschulen ihrer Trägerschaft einen Schwimmkurs an. Dabei lernen die Kinder alles, um in der Oase in Güstrow das Seepferdchen zu machen. Doch es geht um noch viel mehr.