Die Schützenzunft Güstrow 1441 veranstaltet am Wochenende ein großes Volks- und Schützenfest für die Güstrower. Beginn ist am Sonnabend, 19. August, ab 10.45 Uhr. Alle Gäste und die Schützen treffen sich auf dem Schießplatz südlich des Sonnenplatzes in Güstrow, gegenüber vom Reitverein.

Um 11 Uhr beginnt dann die Auszeichnung von Mitgliedern durch den Kreisschützenverband Güstrow und die Schützenzunft. Dann wird es laut: „Im Anschluss eröffnen wir die Schießwettbewerbe durch ein zünftiges Salutschießen“, heißt es auf der Webseite der Zunft.

Die Schießwettbewerbe sind für Jung und Alt ausgelegt. Bogenschießen, Luft- und Lichtgewehrschießen, Kleinkaliberwettbewerbe mit Gewehr und Pistole führen die Mitglieder vor, und es gibt ein Vogelschießen für die Gäste. Gegen 15.30 Uhr werden die Sieger dieser Wettkämpfe geehrt, den Gewinnern winken Pokale. Damit will der Verein den Gästen die Möglichkeit geben, die Zunft genauer kennenzulernen, und sich selbst auszuprobieren.

Ab 19 Uhr ist dann Einlass zum Schützenball, der um 20 Uhr mit dem Einmarsch der Majestäten der Zunft eröffnet wird. Am Sonntag, 20. August, gibt es dann ab 10 Uhr nochmals einen Pistolenwettkampf mit einer Siegerehrung. Für die Versorgung der Besucher ist an beiden Tagen gesorgt, heißt es von der Zunft.