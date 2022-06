Deutsches Rotes Kreuz FOTO: Matthias Rietschel Güstrow Rotes Kreuz ehrt Ehrenamtliche in Präsenz Von Frank Liebetanz | 17.06.2022, 08:51 Uhr

In der Kreisversammlung des Roten Kreuzes im DRK-Palais 4+ in Güstrow sind zahlreiche Mitglieder geehrt worden – erstmals seit Beginn der Pandemie auch wieder in Präsenz.