Was auf dem Grundstück am Dolgener See entstehen wird, hängt vom Bebauungsplan ab. Der scheint noch nicht auf dem Weg zu sein. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Dolgen am See Bauplanung für Gewerbegrundstück am See noch ungewiss Von Margitta True | 16.01.2023, 16:39 Uhr

Das große Grundstück in Dolgen am See ist verkauft. Doch wer der Käufer ist und was er mit den Flächen vorhat, ist in der Gemeinde noch nicht bekannt.