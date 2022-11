Im Güstrower Theater wird dem britischen Rock- und Popsänger Rod Stewart Tribut gezollt. Foto: Passion Entertainment up-down up-down Ernst-Barlach-Theater Rod-Stewart-Tribute: „Mr. Rod“ will die Bühne in Güstrow rocken Von Sebastian Lohse | 07.11.2022, 09:28 Uhr

Mitte November dürfen sich die Güstrower auf Songs wie „Sailing“ und „The First Cut Is The Deepest“ freuen.