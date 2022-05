Die AWG-Wohnblocks an der Ringstraße in Güstrow werden komplett saniert. FOTO: Margitta True Bauarbeiten in der Südstadt Ringstraße in Güstrow wird wegen Sanierung der AWG gesperrt Von Margitta True | 19.05.2022, 17:27 Uhr

Die Gerüste verraten es: In der Ringstraße wird gearbeitet. Die AWG Güstrow-Parchim saniert Wohnblocks in großem Umfang. Deshalb müssen sich Verkehrsteilnehmer in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen.