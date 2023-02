Symbolbild Foto: Christian Jäger/Archiv up-down up-down Güstrow Polizei: 38-Jähriger bedroht Klinik-Personal - und kommt in Gewahrsam Von Frank Liebetanz | 02.02.2023, 12:15 Uhr

Ein betrunkener Mann hat in der Güstrower Klinik randaliert, weil er nicht aufgenommen wurde. Am Ende nahm in die Polizei in Gewahrsam.