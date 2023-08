Filiale am Distelberg Pepco eröffnet in Güstrow – das gibt es dort alles zu kaufen Von Toni Cebulla | 07.08.2023, 17:03 Uhr Alle zwei Wochen soll es in der Pepco-Filiale im Ebereschenweg in Güstrow neue Saisonartikel geben. Foto: Toni Cebulla up-down up-down

Bald ist es so weit: Am 9. August eröffnet am Güstrower Distelberg eine Pepco-Filiale. Das Unternehmen verspricht niedrige Preise und eine Überraschung für die ersten 30 Kunden. Ein Vorab-Blick in den Laden.