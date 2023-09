Über das Parken in Güstrows Innenstadt wird seit Jahren heftig gestritten. Nachdem im vergangenen Jahr schon die Anwohner-Parkzonen angepasst wurden, sollen sich nun auch die Gebühren aller Parkplätze verändern. Um es vorwegzunehmen: Billiger wird es nicht. Die Gebührenerhöhung kommt jedoch noch nicht im nächsten Jahr.

Das soll das Parken in Güstrow künftig kosten

Die derzeit gültige Parkgebührensatzung stammt aus 2017. In vier Gebührenzonen wird künftig in Güstrow unterschieden. Bisher waren es nur zwei. Die Gebührenzone 1 umfasst dabei das Zentrum der Altstadt, wie bisher auch. Dazu gehören unter anderem der Franz-Parr-Platz, die Domstraße, die Hageböcker Straße oder auch der Markt. Dort betrug bisher die Höchstparkdauer eine Stunde. Das bleibt auch so.

Doch die Preise würden hier ansteigen. Von 20 Cent für 30 Minuten auf 50 Cent. Wer die volle Parkzeit nutzt, müsste künftig einen Euro berappen anstatt wie bisher 50 Cent.

Aus der bisherigen Zone 1 hinausfallen wird das Parkdeck, das über die Baustraße zu erreichen ist. Das bildet künftig die Parkzone 3. Dort gibt es dann keine Höchstparkdauer. Pro Stunde sollen hier ebenfalls ein Euro fällig werden.

Wie bisher bilden die Parkplätze entlang der Wallstraße die Parkzone 2. Auch dort sollen sich die Parkgebühren von 20 Cent auf 50 Cent und von 50 Cent auf einen Euro für 30 Minuten beziehungsweise für eine Stunde erhöhen. Der Autofahrer kann dort aber auch zwei Stunden Pause machen. Dafür werden dann zwei Euro fällig.

Neue Parkzonen in Güstrow: Hier kostet das Parken künftig auch Geld

Mit einem Euro dabei sein werden alle Dauerparker, die auf den Stellplätzen der Zone 4 parken. Hier handelt es sich um die „Parkplätze an der Peripherie der Altstadt“, wie es in der Satzung heißt. Es geht um die Stellplätze am Mühlentor, An der Bleiche, am Gleviner Platz und An der Schanze. Dort mussten Autofahrer bisher nicht das Portmonee zücken. Viele Parkplätze sind dort derzeit noch kostenlos und unbegrenzt nutzbar. Auch für das kurzzeitige Parken werden dort künftig Kosten entstehen. Für eine Stunde würden 20 Cent fällig werden und für zwei Stunden 50 Cent.

Dort, wo bezahlt werden muss, gibt es aber eine Vergünstigung für Besitzer der GüstrowCard. Wer die Rabattkarte nutzt, dem werden für die ersten 30 Minuten keine Bonuspunkte abgezogen. Das heißt also, derjenige würde eine halbe Stunde kostenfrei parken

Wann die neuen Parkgebühren in Güstrow gelten sollen

Eine solche Satzungsänderung braucht aber seine Zeit, vor allem wenn Technik mit im Spiel ist. Deshalb soll die neue Gebührensatzung erst zum Januar 2025 greifen. Zum einen sind neue Parkscheinautomaten zu beschaffen. Diese müssen dann auch aufgestellt werden. Für all das rechnet die Verwaltung mit einer Zeit bis Anfang Oktober 2024.

Zudem sind alle Automaten mit einer entsprechenden Software auszustatten. Da Gemeinden jedoch ab Januar 2025 verpflichtet sind, Mehrwertsteuern auszuweisen, muss auch dieses in die Software integriert werden. Deshalb soll erst am 1. Januar 2025 die neue Gebührensatzung in Kraft treten. So vermeidet man zusätzliche Kosten für ein Softwareupdate.

Die neue Gebührensatzung steht bei der Stadtvertretersitzung am Mittwoch, 27. September, auf der Tagesordnung. Die Beratung beginnt um 18 Uhr im Stadtvertretersaal des Rathauses. Weitere Themen sind unter anderem das kostenlose Parken in der Adventszeit, die Entgeltordnung für die Sport- und Kongresshalle und der Nachtragshaushalt 2023.