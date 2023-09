Neue Parkgebühren in der Innenstadt Das Parken in Güstrow soll teurer werden Von Ralf Badenschier | 26.09.2023, 15:40 Uhr Auf Parkplätzen der Zone 4, wie hier auf dem An der Schanze, sollen ab Januar 2025 Gebühren erhoben werden. Archivfoto: Milad Khoshdel up-down up-down

Stadtvertreter in Güstrow entscheiden am Mittwoch über neue Gebührensatzung für das Parken in der Altstadt. Auch dort, wo bisher nicht bezahlt werden muss, soll sich etwas ändern.