Auch Alina und John Schmidt aus Rostock freuen sich über die hoppelnden Osterhasen im Wildpark MV in Güstrow. FOTO: Sieglinde Seidel Ostern in Güstrow Für viele Familien ist der Besuch im Wildpark MV eine Tradition Von Sieglinde Seidel | 18.04.2022, 12:02 Uhr

Mütter, Väter, Kinder und Großeltern – der Wildpark MV in Güstrow lockte mit seinen Angeboten am Ostersonntag viele Besucher an. Wir zeigen die schönsten Bilder in einer Galerie.