Güstrow Neues Gebäude der Internationalen Schule Ecolea wird eingeweiht Von Milad Khoshdel | 01.03.2023, 13:26 Uhr

Auf dem Gelände der Ecolea in Güstrow wurde das Haus C nach etwa einem Jahr Bau in Modulbauweise fertiggestellt. Die Schule zeichnet sich durch ein besonderes Lehrkonzept aus.