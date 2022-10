Auf die Kundschaft im neuen Norma freuen sich Marktleiterin Gabriele Müller (l.) und Bereichsleiter Jens Bindernagel. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Bald öffnet der Discounter So laufen die Vorbereitungen für die Norma-Neueröffnung in Güstrow Von Toni Cebulla | 13.10.2022, 15:47 Uhr

In der Südstadt in Güstrow entsteht am Platz der Freundschaft 2 eine neue Filiale von Norma. Noch muss einiges erledigt werden. Zur Neueröffnung gibt es ein besonderes Angebot.