Im Geschäft am Pferdemarkt 9 in Güstrow herrscht Bewegung. Handwerker richten die Räume ein, in denen früher New Yorker eine Filiale hatte. Die Plakate an den Fenstern deuten es bereits an: Das Unternehmen Schneider Moden wird sich vor Ort niederlassen.

Im November soll eröffnet werden, ein genauer Termin dafür stehe aktuell noch nicht fest, erklärt Sprecherin Isabell Förster. Aktuell werde das Personal für die Filiale in Güstrow zusammengestellt. Das Unternehmen sucht für die Filiale am Pferdemarkt noch Mitarbeiter.

Schneider Moden versprechen in Güstrow „bezahlbare Fashion-Trends“

Schneider Moden bietet verschiedene namhafte Kleidungsmarken in ihrer Kollektion in der mittleren Preisklasse an. Dabei setzen sie auf „gute Qualität und bezahlbare Fashion-Trends“, heißt es vom Unternehmen. Und: „Mit einer breiten Palette von bekannten Marken können wir den Kunden das ganz klassische Einkaufserlebnis vor Ort bieten.“

Wo es in MV noch Filialen von Schneider Moden gibt

Das Unternehmen wurde 1993 von Hagen und Martina Schneider mit der Eröffnung des ersten Geschäftes in Riesa in Sachsen gegründet. Durch kontinuierliche Expansion verfügt die Firma heute über 41 Filialen und wird als Familienbetrieb mit Sebastian und Julian Schneider in der Geschäftsleitung ergänzt. Die Filialen sind in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zu finden. Die Filiale in Güstrow wird neben Bentwisch, Lambrechtshagen und Stralsund die vierte in MV sein.