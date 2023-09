Fest am Wochenende NDR lädt zum Austausch mit den Güstrowern auf den Marktplatz ein Von Toni Cebulla | 28.09.2023, 15:07 Uhr Buntes Programm und Raum für Gespräche bietet der Norddeutsche Rundfunk auf dem Marktplatz in Güstrow an Foto: Toni Cebulla up-down up-down

Auf dem Rathausplatz in Güstrow ist die Bühne des Norddeutschen Rundfunks bereits aufgebaut. Das Medienunternehmen will sich präsentieren und in den Austausch mit den Bürgern kommen.