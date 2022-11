Foto: Dirk Buchardt Barlachtheater Güstrow Fast wie das Original - „Mr. Rod“ begeisterte mit Hits und Humor Von Dirk Buchardt | 14.11.2022, 15:22 Uhr

Rod Stewart in Güstrow? Man hätte es fast glauben können... Womit „Mr. Rod“ seine Zuschauer bestens unterhielt, welcher „The Voice of Germany“-Teilnehmer mit von der Partie war und was „Tutti Frutti“ mit einem Stromausfall zu tun hat...