Mögliche Einbruchserie in Güstrow Kitas im Visier von Einbrechern Von Christian Jäger | 19.09.2023, 12:58 Uhr Immer wieder wurden zuletzt Einbrüche in Kitas festgestellt. Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer up-down up-down

Seit Jahresbeginn hat die Polizei sieben Einbrüche in Kinderbetreuungseinrichtungen in Güstrow registriert, zuletzt allein vier Fälle binnen fünf Tagen. Das erinnert an eine Einbruchserie im vorigen Jahr. Doch die Tätersuche gestaltet sich schwierig.