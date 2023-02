Diskriminierung hat verschiedene Gesichter - eine mobile Beratung kann helfen. Symbolfoto: dpa/Bodo Marks up-down up-down Landkreis Rostock Netzwerk entwickelt mobile Beratung gegen Diskriminierung in 2023 Von Toni Cebulla | 28.02.2023, 17:05 Uhr

Mit mobilen Sprechstunden will ein Netzwerk von Einrichtungen in MV mehr für Betroffene von Diskriminierung tun. Hinter dem Projekt steht ein größeres Vorhaben, dass auch die Landespolitik in die Pflicht nimmt.