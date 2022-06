Die Arbeitslosenquote im Landkreis Rostock hat sich im Vergleich zum Mai erhöht. FOTO: Symbolbild: dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Landkreis Rostock Mitarbeiter gesucht: Mehr offene Jobs im Bereich Güstrow Von Marie-Louise Hänsel | 30.06.2022, 15:52 Uhr

Auch die Arbeitsmarktzahlen für Juni zeigen einen klaren Trend: Die Unternehmen in und um Güstrow brauchen mehr Arbeitskräfte. Besonders in drei Branchen fehlt es an Personal.