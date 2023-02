Mario Basler wusste seine Fans bei den Auftritten in Güstrow zu überzeugen. Archivfoto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Auftritt in Güstrow Mario Basler über seine legendären Fußballspiele, einzigen Hattrick und Erfolge im Leben Von Hans-Jürgen Kowalzik | 26.02.2023, 14:47 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Karten für den ersten Abend waren schnell ausverkauft, daher gab der Ex-Fußballer am Sonnabend in Güstrow eine Zugabe. Bei seiner Show „90 Minuten + Nachspielzeit“ erzählte er auch, was vor so manch legendärem Spiel abging.