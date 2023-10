In Güstrow hat es am Samstagmorgen ein schweres Verbrechen gegeben. Ein 16-Jähriger schlug und trat mehrfach einen 49-Jährigen ein, der nach der Attacke in akuter Lebensgefahr schwebt. Gegen den Jugendlichen wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Zu den genauen Hintergründen wurde nichts mitgeteilt. Ohnehin sollte die schwere Straftat, wenn es nach den ermittelnden Behörden gegangen wäre, scheinbar nicht den Weg in die Öffentlichkeit finden. So nannte Polizeiführer Carsten Kroll den Güstrower Vorfall nicht.

Lesenswert: Schwerer Verkehrsunfall auf der B104 zwischen Güstrow und Teterow

Wie Manuela Merkel, Pressesprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage mitteilte, hatte sich die Gewalttat am Samstag gegen 2.40 Uhr mitten auf einer Straße im Güstrower Stadtgebiet zugetragen. Aus nicht näher benannten Gründen waren der 16-jährige Beschuldigte und ein 49-jähriger Mann in einen Streit geraten. Der Jugendliche attackierte sein Opfer so heftig, dass der Mann mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Waffen sollen bei dem Streit nicht im Spiel gewesen sein.

Männer waren nach Attacke in Güstrow blutüberströmt

Anwohner wurden durch die lautstark geführte Auseinandersetzung mitten in der Nacht wach und verständigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, so berichten es Augenzeugen, hätten die beiden Männer blutüberströmt auf der Straße gelegen. Kriminalisten rückten wenig später am Tatort an und machten die Beweissicherung.

Staatsanwaltschaft fordert Haftbefehl gegen 16-Jährigen

Der mutmaßliche Täter soll viel Blut von seinem Opfer an seiner Kleidung gehabt haben. Er wurde festgenommen und soll noch am Samstag in Güstrow einem Richter vorgeführt werden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen soll. Ein Endergebnis steht hier noch aus. Das schwere Verbrechen stuften die Behörden als versuchtes Tötungsdelikt ein.