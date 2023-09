Versuchtes Tötungsdelikt Mann nach schwerer Attacke in Güstrow in Lebensgefahr – 16-Jähriger festgenommen Von Stefan Tretropp | 30.09.2023, 14:07 Uhr Bei einer Schlägerei in Güstrow mit schwerwiegenden Folgen gegeben. Foto: dpa/ Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down

In der Nacht auf Sonnabend kam es in Güstrow zu einer Auseinandersetzung, die für einen Beteiligten sehr gefährlich endete. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr.