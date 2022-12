Zur Benefiz-Boxveranstaltung am 3. Dezember 2022 treten Güstrower Bürger im Ring gegeneinander an. Symbolfoto: Arne Immanuel Bänsch/dpa up-down up-down Benefiz Fight Night Lokalprominenz boxt für den guten Zweck in Güstrow Von Caroline Bothe | 01.12.2022, 15:32 Uhr

Am 3. Dezember 2022 treten Prominente aus Güstrow im Boxring gegeneinander an und zeigen nach wochenlangem intensivem Training, was sie gelernt haben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.