Wie die Autobahnpolizei mitteilt, erhielten die Beamten am Donnerstag gegen 12.40 Uhr den Hinweis, dass ein Lkw auffällig in Schlangenlinien auf der A19 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs sei. Laut Zeugen hatte der Fahrer bereits mehrfach die Außenschutzplanke touchiert.

Weiterlesen: Hausboot droht auf Müritz zu sinken

Blutprobe entnommen, Ermittlungen eingeleitet

Der Sattelzug mit unbeladenem Auflieger konnte auf Höhe des Parkplatzes Bansower Forst-West ermittelt und kontrolliert werden. Der 39-jährige polnische Fahrer wies einen Alkoholwert von 2,81 Promille auf. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen und Ermittlungen eingeleitet.