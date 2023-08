In der Güstrower Uwe-Johnson-Bibliothek stellt die Berliner Journalistin und Philosophin Kerstin Decker am Montag, 4. September, um 19 Uhr ihr Buch „Die Geschichte des Menschen, von einer Ratte erzählt“ vor.

Kerstin Decker ist aufgrund beeindruckender Biografien bekannt, so Dr. Rita Buchweitz. Etwa von Heinrich Heine, Else Lasker-Schüler, Paula Moderson-Becker und Frieda von Bülow. Der Literaturkreis des Awo-Familienzentrums in Güstrow hat mit Hilfe der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in MV die Lesung geplant. Eine Leseprobe finden Sie hier.