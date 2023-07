Laut der Beschwerde sei die Toilette am Bahnhof in Güstrow stark beschmutzt gewesen. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Stark verschmutzt? Leserin beschwert sich über Zustand der Bahnhofs-Toilette in Güstrow Von Toni Cebulla | 25.07.2023, 15:08 Uhr

Eine SVZ-Leserin aus Hoppenrade hatte sich über den unhaltbaren Zustand in der Toilette am Bahnhof in Güstrow beschwert. Die Stadt versichert, dass dort täglich geputzt wird.