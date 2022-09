Die Landwirte Hannes (l.) und Matthias Streeb sehen mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Gespräche und Kritik auf der Mela Wie geht es den Landwirten im Landkreis Rostock? Von Toni Cebulla | 09.09.2022, 18:33 Uhr

Der Krieg in der Ukraine, Nachwirkungen der Corona-Pandemie, steigende Preise in allen Bereichen: Aktuell beklagen Landwirte viele globale Probleme in ihrer täglichen Arbeit. Wie sich das im Landkreis Rostock äußert, erklären vier Bauern aus der Region.