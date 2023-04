Auch in diesem Jahr werden die Azubis beim Landschaftsgärtner-Cup Nord einen Garten nach Plan anfertigen. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Wettkampf in Bockhorst Landschaftsgärtner-Cup Nord findet in Güstrow statt Von Milad Khoshdel | 12.04.2023, 14:03 Uhr

Azubis aus ganz M-V werden beim Vorentscheid teilnehmen. In Zweierteams wird ein Garten bearbeitet und die besten Mannschaften treten beim Finale in Hamburg an.