Mit einem wachsenden Personalbedarf wächst auch der Bedarf an Arbeitsplätzen. Foto: Christian Jäger up-down up-down Landkreis Rostock Kreisverwaltung will in Güstrow Mieter werden Von Christian Jäger | 15.06.2023, 11:30 Uhr

Um den Bedarf an weiteren Arbeitsplätzen zu decken, hat die Verwaltung eine Option zur Miete ganz in der Nähe des Kreishauses in Güstrow gefunden. Um welches Gebäude es sich handelt und was das kosten soll: