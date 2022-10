Passende Wohnangebote für Autisten mit Verhaltensauffälligkeiten: Der Landesverband Autismus MV hatte eingeladen. Foto: Margitta True up-down up-down Landesverband Autismus MV Geeignete Wohnformen für Betroffene fehlen weiterhin Von Margitta True | 26.10.2022, 17:55 Uhr

Das Problem ist so vielfältig wie das Spektrum von Autismus: Fachleute trafen sich in Güstrow zum Austausch über Wohnangebote für Autisten. Ein Fazit des Landesverbandes ist, dass es schwierig bleiben wird in MV.