Sehen – gesehen werden – sichtbar – angesehen sein – diese Assoziationen waren mit der Einladung zur Ausstellung mitgegeben worden, die am Sonntag im Güstrower Dom eröffnet wurde. „Du bist ein Gott, der mich sieht“ – dieser Bibelvers aus dem 1. Buch Mose 16 Vers 13 ist die Jahreslosung, die über dem Jahr 2023 steht.

Das hat die Mitglieder des Öffentlichkeitsausschusses zu dieser Idee gebracht. „Es war der Gedanke, etwas gemeinsam zu gestalten“, erzählt Joachim Voss, der in diesem Ausschuss mitarbeitet. Es gäbe so viele kreative Leute in der Gemeinde und diese waren aufgerufen, sich mit einem Bild, einer Skulptur, einem Objekt, Foto oder mit Texten zu beteiligen.

Eine von den über 20 Beteiligten ist Christel Kummer. Sie hat gleich drei zusammengehörige Bilder ausgestellt. „Hier habe ich meine persönlichen Erfahrungen einfließen lassen“, erzählt sie. Einen Schutzengel-Moment habe sie selbst erlebt und gemalt und daneben das Kreuz und ein weiteres Bild als Gesamtreihe gefertigt.

Christel Kummer hat diese drei Bilder als Reihe beigesteuert.

Die 10-Jährige Sophie Eiserle freut sich, dass ihr Werk, das sie mit zwei anderen Kindern im Kindertreff hergestellt hat, einen Platz in der Ausstellung gefunden hat. „Ich zeichne auch gern auf Leinwand“, verrät sie. Genau diese Kreativität von Menschen unterschiedlichen Alters soll in der Ausstellung sichtbar werden. Die Künstler haben eine große Altersspanne – sie reicht von viereinhalb bis 86 Jahren. Der Wunsch der Organisatoren: Dass Menschen durch diese besondere Ausstellung gestärkt und ermutigt werden. Noch bis zum 4. Oktober ist die Schau im Dom zu den Öffnungszeiten zu sehen.