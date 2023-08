Die jungen Musiker Hans Jacob an der Trompete und Julius Mauersberger an der Orgel geben ein Konzert mit Werken von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Tomaso Albinoni. In dem Konzert werden neben den facettenreichen Orgelklängen auch verschiedene Trompeten zu hören sein – Piccolotrompete, B-Trompete und Corno da Caccia.

Hans Jacob und Julius Mauersberger musizieren bereits seit 20 Jahren zusammen. Als Schüler der Landesschule Pforta begannen sie zusammen aufzutreten und studierten nach der Schulzeit ihr jeweiliges Instrument in Weimar. Heute lebt Hans Jacob in Schwerin und ist als Trompetenlehrer und Solist tätig, Julius Mauersberger arbeitet als Kantor in Pasewalk.

Trompete und Orgel erklingen am Dienstag, 22. August, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche in Güstrow. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse.