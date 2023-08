Gärtner feiern Jubiläum Kleingartenanlage Immergrün in Güstrow wird 100 Jahre – eine Sache ändert sich 2024 Von Sieglinde Seidel | 20.08.2023, 10:13 Uhr Andrea Brökelschen mit Wilhelm Wendorf, der 40 Jahre im Vorstand des Gartenvereins in Güstrow aktiv war. Foto: Sieglinde Seidel up-down up-down

Jüngere wie ältere Hobbygärtner haben sich in der Anlage den Traum vom eigenen Kleingarten erfüllt und helfen sich gegenseitig. 79 Parzellen gibt es an der Langen Stege in Güstrow – und es sind noch welche frei.