In einer emotionalen Zeugenvernehmung schilderten der Ex-Partner und die Mutter der Angeklagten ihre Erinnerungen an den September 2021. Die 24-Jährige soll ihren Sohn getötet haben. Foto: Florian Hoese up-down up-down Mordprozess in Rostock Kleinkind in Güstrow verdurstet: Oma des Jungen sagt gegen eigene Tochter aus Von Florian Hoese | 16.06.2023, 17:34 Uhr

Die Zeugen belasten Isabell D., der vorgeworfen wird, sie habe ihren Sohn am 21. September 2021 allein in ihrer Güstrower Wohnung sterben lassen. Der Einjährige sei stark unterernährt gewesen und starb an akutem Flüssigkeitsmangel.