Die Familie von Maya-Melina Rachow (mittig) freut sich, dass sie nun eine Schülerin in der Fritz-Reuter-Grundschule ist. Bei der Feier waren die Familienmitglieder Brigitte Stumpf (v.l.), Regina Hagemann, Christin Rachow und Dirk Hellwig dabei. FOTO: Toni Cebulla up-down up-down Schuljahr beginnt in MV Einschulungen in Güstrow mit stolzen Eltern und aufgeregten Kindern Von Toni Cebulla | 13.08.2022, 18:49 Uhr

In der Fritz-Reuter-Grundschule in Güstrow wurden die Kinder feierlich eingeschult. In den Zuckertüten waren interessante Dinge versteckt.