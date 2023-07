In Tieplitz kam es zu einem Brand. Symbolfoto: Imago/Martin Wagner/Archiv up-down up-down Amt Güstrow-Land Kameraden löschen brennende Strohmiete in Tieplitz Von Haley Hintz | 18.07.2023, 10:37 Uhr

Am Montagabend brannten Strohballen in Tieplitz bei Eintreffen der Polizei bereits in voller Ausdehnung.