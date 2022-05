In Güstrow, Teterow, Bützow und Ribnitz-Damgarten finden in diesem Jahr wieder Jugendweihen statt. FOTO: Jens Büttner/dpa Bilder von Jugendweihen Güstrower Jugendliche werden im Kreis der Erwachsenen aufgenommen Von Christina Köhn | 06.05.2022, 17:29 Uhr

76 Jugendliche haben in Güstrow bereits die Jugendweihe gefeiert, 75 Jugendliche in Teterow. Die Zeremonien in Bützow und Ribnitz-Damgarten stehen noch bevor. Anmeldungen für 2023 werden bereits angenommen.