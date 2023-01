Die Stadtvertretung in Schwaan: Jugendliche kommen selten zum öffentlichen Teil der Sitzung. Foto: Christian Jäger up-down up-down Umfrage bei Bürgermeistern Jugendliche wenden sich nur selten an die Stadtvertreter Von Ben Zimmermann | 27.01.2023, 15:26 Uhr

SVZ-Schulpraktikant Ben Zimmermann (15) hörte sich um in den Verwaltungen von Laage, Krakow am See und Schwaan. Tragen Jugendliche ihre Themen in den Einwohnerfragestunden der Stadtvertretungen vor?